(Видео) Еруптира наголемиот вулкан на светот

Утрово на Хаваите и околните води издадено е предупредување за наноси од пепел по ерупцијата на вулканот Мауна Лое, најголемиот активен вулкан на светот. На делови од стровот се собраа половина милиметар пепел.

„Луѓето се респираторни заболувања треба да останат на затворено за да избегнат вдиѓување честички пепел, а секој кој излегува на отворено треба да ги покрие носот и устата со маска или ткаенина“, предупреди Националнаѕа метеоролошка служба во Хонолулу.

JUST IN: Jareb Ombao took this video at a gas station in Kona. Says it appears there’s “lava coming down Mauna Loa”. He’s urging everyone to be on the alert. @USGSVolcanoes @HawaiiNewsNow pic.twitter.com/qd9AMyeuJU

