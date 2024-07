Ви се верува: Хали Бери, Глен Клоуз и Ким Кардашијан ќе глумат во нова адвокатска серија

Хали Бери, Глен Клоуз и Ким Кардашијан ќе глумат во претстојната адвокатска серија All’s Fair, која ќе се емитува на стриминг сервисот Hulu, потврди The Hollywood Reporter.

Не е познато какви улоги ќе играат Бери и Клоус, но 20-та телевизија откри дека Кардашијан ќе игра адвокат за развод од висок профил кој работи во адвокатска фирма во Лос Анџелес. Деталите за заплетот од серијата исто така не се откриени.

Продуцентот Рајан Марфи, креаторот на American Horror Story, кој работеше со Кардашијан на последната сезона од популарната серија, работи на серијата. Марфи работеше и на серијата Monster and Glee и филмот Eat, Pray, Love.

Креатори на серијата „Сè фер“ се Марфи, Џо Бејкен и Џон Робин Бајц, кои го напишаа сценариото за познатата серија „Feud: Capote vs. Лебедите. Марфи, Кардашијан, Бери, Клоус, Холи Џетер, Крис Џенер, Алексис Мартин Вудал, Ерик Ковтун и Скот Робертсон се наведени како извршни продуценти.

Најновите филмови во кои можевме да ја видиме оскаровката Хали Бери се Moonfall, Bruised, John Wick: Chapter 3 и Kingsman: The Golden Circle. Глен Клоуз неодамна се појави во The New Look и Tehran на Apple, а во 2021 година доби номинација за Оскар за нејзината изведба во Hillbilly Elegy.