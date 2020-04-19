Величествените Анди: Три езера со различни нијанси сино

Високо во перуанските Анди, од врвовите на планинскиот венец Хуајхуаш, се пружа спектакуларен поглед на планините, езера и глечери.
Од седумте врвови со височина поголема од 6.000 метри, планинскиот венец Хуајхуаш е вистински предизвик за планинарите.
Од видиковецот Мирадор трес лагунас на еден од врвовите Сиула Гранде, планина во овој планински венец, се пружа поглед на Лагуна Сиула, грипа езера со различни нијанси на сина боја.
Спектакуларната и сурова Сиула Гранде беше ѕвезда во филмот „Допирање на празнината“ од 2003 година, снимен по истоимената книга на Џо Симпсон, кој заедно со Сајмон Јејтс на овој врв се искачил во 1985 година.
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(ENG) Laguna Siula in the Cordillera Huayhuash. Huayhuash is a mountain range within the Andes of Peru. This mountain range is includes seven peaks over 6000 m and many glacial lakes (moraine dammed lakes) such as Laguna Siula. Laguna Siula is a group of lakes of varying shades of green and blue. . (TR) Laguna Siula (Peru). Cordillera Huayhuash, Peru'nun And Dağları'nda bulunan bir dağ sırasıdır. Bu dağlık alan 6000 metrenin üstünde bir çok zirve ve bir çok buzul gölleri (moren set gölleri) içermektedir. Bu göllerin en ünlüleri suları mavi ve yeşil tonlarına sahip üç gölden oluşan Laguna Siula'dır. Bunlara Cordillera Huayhuash'ın üç gölleri adı da verilmektedir. Yeşil göller buzulların getirdiği ön morenlerin içinde gelişmiş iken mavi olan göl ön morenin vadiyi tıkaması sonucunda oluşmuştur. Göllerin renkleri muhtemelen hidrolojik özelliklerine bağlıdır. Yeşil göller direk olarak buzullardan çıkan akarsulardan beslenirken mavi göl fotoğrafın altındaki yeşil gölü tıkayan moren settinin filtresinden geçen sularla beslenmektedir . . .@braybraywoowoo . . @geomorphological_landscapes #geography #geografia #earth #earthscience #earthplanet #nature #naturephotography #geomorphology #discover #discoverglobe #landscape #landscapephotography #geology #geologia #travelphotography #travel #science #bilim #naturalpattern #naturalart #wonderful_places #amazingplaces #youmustsee #placestotravel #visual #ourplanetdaily #peru #andes #mountains #lake