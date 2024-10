Ураганот Милтон се засили и се движи кон американскиот брег. Дуваaт ветрови до 250 km/h

Ураганот Милтон брзо зајакна до категоријата пет додека се движи кон брегот на американскиот Залив, објави американскиот Национален центар за урагани.

Пријавени се силни ветрови до 250 км/ч додека Милтон се движи кон Флорида, каде што се очекува да падне на копно во среда вечер или рано наутро во четврток, објави NHC.

10:55 CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 5 hurricane. Data from a @53rdWRS hurricane hunter aircraft indicate that the maximum sustained winds have increased to 160 mph (250 km/h) with higher gusts. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/mOxuvGdtu5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2024