Украинските сили ги „парализираа“ руските дронови, Москва немоќнa

Украинските вооружени сили, кои денес започнаа ненадејна офанзива во рускиот регион Курск, во очигледен обид да ја вратат иницијативата на бојното поле пред претстојното враќање на Доналд Трамп во Белата куќа, ги приземјиле руските дронови користејќи масивна електронска војна, поради што тие не можат да летаат.

Russian “Z-bloggers” report that Ukrainians are in assault in Kursk region. According to them, Ukraine used powerful electronic warfare so Russian drones can’t fly.

Heavy combat is taking place.

Ukrainian General Staff reported 42 combats in Kursk region, 12 of them are… pic.twitter.com/mpBrMuDcF6

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 5, 2025