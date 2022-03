Украина: Во војната убиени се 117 деца

Украинскиот парламент утрово објави дека од почетокот на руската инвазија на Украина убиени се 117 деца, а 155 се ранети во нападите на руските сили.

Најголем број жртви се забележани, како што тврди украинскиот парламент, во Киев, харкив и во Чернихив, на северот на земјата.

Потсетуваме дека ОН на Твитер објави дека најмалку 925 цивили се убиени во Украина. Тие велат дека од почетокот на руската инвазија се регистрирани 2.421 цивилна жртва, од кои 925 загинале, а 1.496 се повредени.

Најмалку 75 деца загинаа, а 99 се повредени. Тие додаваат дека жртвите главно биле предизвикани од гранатирање и воздушни напади. ОН велат дека реалниот број на загинати најверојатно ќе биде многу поголем.

From 24 Feb—20 March, we recorded 2,421 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 925 killed, incl 75 children; 1,496 injured, incl 99 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/URFbgteCm2 pic.twitter.com/ggtKC2zt30

