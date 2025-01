Трамп до светските лидери во Давос: Произведувајте во Америка или плаќајте царини

Американскиот претседател Доналд Трамп, во неговиот прв поголем јавен настап откако влезе во Белата куќа, попладнево преку видео линк од САД, им порача на светските бизнис лидери во Давос нивните продукти да ги произведуваат во САД или ќе се соочат со царини, јавија западните медиуми.

На неговата инаугурација пред три дена Трамп соопшти дека дека новата администрација во Вашингтон би можела да воведе високи царини за главните трговски партнери Канада, Мексико и Кина, веднаш на 1 февруари.

Тој, исто така, потпиша низа извршни наредби, повлекувајќи ги САД од Парискиот договор за климата и Светската здравствена организација.

-Дојдете направете го вашиот производ во Америка и ние ќе ви дадеме меѓу најниските даноци од која било нација на планетата, рече Трамп денеска, зборувајќи линковски од Вашингтон на Светскиот економски форум во Давос.

„Но, доколку не го произведувате вашиот производ во Америка, што е ваше право, тогаш многу едноставно ќе мора да платите царина“, додаде тој.

Во својот говор, Трамп додаде дека верува дека пониските цени на нафтата ќе помогнат веднаш да се стави крај на војната во Украина.

„Исто така, ќе побарам од Саудиска Арабија и ОПЕК да ја намалат цената на нафтата“, мислејќи на Организацијата на земјите извознички на нафта.

„Ако цената се намали, руско-украинската војна веднаш ќе заврши“, рече тој, додавајќи дека во моментов „цената на нафтата е доволно висока за војна да продолжи“.

Special Address by the President of the United States of America (@realDonaldTrump) with Klaus Schwab, @borgebrende, Stephen A. Schwarzman, Brian Moynihan, Ana Botín, Patrick Pouyanné #wef25 @POTUS @WhiteHouse https://t.co/VKq1379CD4

— World Economic Forum (@wef) January 23, 2025