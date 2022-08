Том Круз и Софија Вергара – двојка за која никогаш не сте знаеле  

Кој: Трикратно номиниран за Оскар актер Том Круз (60) и колумбиската актерка и модел Софија Вергара (50).

Како се запознале: Според биографот Ендрју Мортон, авторот на Tom Cruise: An Unauthorized Biography,, Круз им дал на лидерите на скиентологијата список на жени со кои би сакал да се сретне кратко по раскинувањето со Пенелопе Круз – и на таа листа на имиња се наоѓала идната актерка Вергара.

Во февруари 2005 година, пријателот на Круз, Вил Смит, ја играше улогата на посредник и ја покани Вергара на забава пред доделувањето на Оскарите, знаејќи добро дека актерот од Топ Ган ќе биде таму. Според Мортон, наводно тоа било „заседа“. Но, сепак, Вергара „беше заслепена од мегаватната насмевка на Том и се забавуваше од снежната бура од телефонски повици, цвеќиња и чоколади што следеше по нивната прва средба“.

Зошто ги сакавме: Тешко е да се каже зошто ги сакавме Круз и Вергара кога навистина никогаш не ги знаевме дека се двојка. Меѓутоа, ако треба да погодуваме, тоа би било затоа што тие биле класична ситуација на спротивностите се привлекуваат. Лесно можеме да ја замислиме Софија како го извлекува Том надвор од неговата комфорна зона, учејќи го како да се опушти и да танцува салса.

Кога го достигнаа својот врв: Еден и единствен пат кога двојката беше фотографирана заедно, околу 21 февруари 2005 година.

Распадот: Заврши пред навистина да започне. Набргу по нивниот прв состанок, Том наводно и предложил на Софија да го посети Центарот за славни личности за скиентологија со него и таму се сретнале со водачот на црквата Дејвид Мискавиџ.

„Наскоро стана јасно дека таа е на аудиција за најголемата улога во нејзиниот живот – г-ѓа Том Круз“, напиша Мортон, додавајќи: „Јасно беше кажано дека ако таа учествува, ќе мора да се откаже од својата католичка вера и да се придружи кон скиентологијата“.

Тоа не беше нешто што Софија беше подготвена да го направи, па таа и Круз се разделија. „Таа беше суштински преплашена од скиентологијата“, изјави пријател на актерката за Мортон. „Таа искрено веруваше дека ќе ја удри Бог и ќе изгори во пеколот ако се приклучи.

Каде се сега: Круз се ожени со Кејти Холмс по раскинувањето со Вергара. Двајцата ја добија ќерката Сури Круз истата година. Кејти и Том не издржаа, а се разведоа во 2012 година. Од неодамна, Том беше поврзан со неговата колешка од „Невозможна мисија“, Хејли Атвел. Двојката се шпекулираше дека се забавуваат од 2020 година, но тие, наводно, официјално ставиле крај на врската во јуни.

Оттогаш, актерската кариера на Круз е многу успешна. Тој продолжува да ја повторува својата улога на Итан Хант во серијата Невозможна мисија, а од ова лето се врати да го игра Маверик во продолжението на Топ Ган. Следната година ќе се појави уште еден филм „Невозможна мисија“.

Вергара е во брак со актерот Џо Мангањело – и тоа е среќно. Тие двајца неодамна ја прославија шестата годишнина од бракот со слатки повратни фотографии и видеа од нивниот голем ден – вклучително и еден од нивните први танцови на „The Way You Look Tonight“ на Френк Синатра.

Четири години по запознавањето со Круз, Вергара ја доби својата голема улога како Глорија Делгадо-Причет во ситкомот на NBC Modern Family. Шоуто се емитуваше од 2009 до 2020 година, а од финалето на серијата пред две години, Софија имаше неколку концерти – најзначајна е главната улога во новата серија на Нетфликс со наслов Гризелда, во која ја портретира лидерката на нарко картелот Гризелда Бланко.