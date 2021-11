Тлото не престанува да се тресе, земјотрес ја погоди и Албанија

Земјотрес со јачина од 3.5 степени според Рихтеровата скала ја погоди и Албанија. Како што се наведува епицентарот на земјотресот бил на 23 километри југозападно од Тирана на длабочина од 10 километри.

Според албанските медиуми иако земјотресот не бил многу силен бил почувстуван и во приградските населби и не предизвикал голема материјална штета.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.5 in Albania 41 min ago pic.twitter.com/DBIUTcFpqz

— EMSC (@LastQuake) November 4, 2021