Тејлор Свифт, Ријана и Леди Гага номинирани за „Златен глобус“

САД– Три од најголемите ѕвезди во поп пантеонот – Тејлор Свифт, Ријана и Леди Гага – ќе се натпреваруваат една против друга не на Греми следната година, туку на Златните глобуси, за најдобра оригинална песна.

Категоријата ја предводат „Hold My Hand“ на Леди Гага од „Top Gun: Maverick“, „Lift Me Up“ на Ријана од „Black Panther: Wakanda Forever“, „Ciao Papa“ од „ Пинокио“ ​​на Гиљермо дел Торо“, „Каролина“ на Тејлор Свифт од „Where the Crawdads Sing“.

И за Свифт и за Ријана – ова би можело да биде нивна прва победа на Златен глобус. Тоа е и прва номинација на Ријана , иако четврта за Свифт. За прв пат беше номинирана во 2013 година за „Safe & Sound“, нејзината песна со Граѓанските војни за „The Hunger Games“, потоа повторно следната година за „Sweeter Than Fiction“, од One Chance. Нејзината последна номинација дојде во 2020 година, кога се пофали за „Убави духови“, нејзиниот придонес во филмската адаптација на Мачки.

За Гага ова може да биде втора награда за најдобра оригинална песна и трет Златен глобус во целина. Нејзината прва беше актерска награда во 2016 година – Најдобра актерка во минисерија за American Horror Story: Hotel – и ја доби втората, најдобра оригинална песна за неа A Star is Born smash, „Shallow“, во 2019 година. Таа исто така беше номинирана за нејзините настапи во House of Gucci, и A Star is Born, и доби признание за оригинална песна во Гномео и Јулија.