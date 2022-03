Страшни сцени од Миколаев: Десетици луѓе загинаа во голем ракетен напад

Страшни сцени од Миколаев: по голем ракетен напад, луѓето се затрупани под урнатините, спасувачите се обидуваат да ги извлечат. Меѓу нив има жени и деца… Според некои извори, загинале најмалку 40 луѓе.

A photo report from a #Swedish media about the debris removal at the site of a rocket attack on the 79th Separate Airborne Assault Brigade in #Mykolaiv. According to journalists, at least 40 people were killed. pic.twitter.com/agfaZibOH7

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022