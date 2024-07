Спектакуларни снимки на „раздвоено“ зајдисонце: Што е тоа и како се појавува?

На социјалните мрежи неколку месеци привлекува внимание видео снимено на Флорида во ноември минатата година на кое се гледа неверојатен феномен на таканаречено раздвоено или поделено зајдисонце (split sunset). Снимките го покажуваат небото кое буквално како да е поделено на половина – на едниот дел е зајдисонце во неверојатни розево-црвени нијанси, а веднаш до него како пресечно со нож небото е сиво и по малку тмурно.

The sky in Florida divided into two parts… known as ‘split sunset’ pic.twitter.com/uOASFBhpCJ

— Earth (@earthcurated) July 27, 2024