Состојбата на славниот писател е сериозна: „Нервите му се отсечени, ќе го изгуби едното око“

Славниот писател Салман Ружди беше опериран по крвавиот напад со нож на сцена во Њујорк, тој се уште е без свест, а повредите му се тешки, јавуваат светските агенции.

Салман Ружди по операцијата се уште е на респиратор, а неговата состојба се уште не е целосно стабилна, јавува Би-Би-Си. Според неговиот агент „вестите не се добри“, откако познатиот автор бил избоден со нож на настан во Њујорк.

Ружди беше нападнат на сцената и моментално е на вентилатор и не може да зборува, изјави агентот Ендрју Вајли, додавајќи дека 75-годишниот автор „може да изгуби око“.

Салман Ружди добивал смртни закани од исламисти со години откако ги напишал Сатанските стихови, објавени во 1988 година.

Полицијата по нападот уапсила осомничен Хади Матар (24) од Фервју, Њу Џерси. Осомничениот, наводно, истрчал на бината и ги нападнал Ружди и модераторот од институтот Чаутаука во западниот дел на државата Њујорк.

„Салман најверојатно ќе го изгуби едното око; нервите во раката му се отсечени, а црниот дроб му е пробиен и оштетен“, рече неговиот агент.

Auteur Salman Rushdie is net aangevallen op podium in New York. Op wacht voor meer nieuws voor zijn toestand. pic.twitter.com/efgPW0zYth

— Majd Khalifeh (@Majd_Khalifeh) August 12, 2022