Снежните врнежи предизвикаа сообраќаен хаос во Велика Британија и Германија

Обилните снежни врнежи и замрзнат дожд предизвикаа сериозни проблеми со транспортот на многу места во Европа, особено во Велика Британија и Германија.

Во северните делови на Англија, на надморска височина над 300 метри, се забележани снежни наноси до 40 сантиметри. Постојат стравувања дека некои населени места би можеле да останат отсечени од остатокот од светот.

Електричната енергија е прекината во делови од Бирмингем, Бристол и главниот град на Велс, Кардиф.

Аеродромите во Ливерпул, Манчестер и Лидс беа затворени во ноќта меѓу сабота и недела, но сообраќајот постепено беше обновен. Неколку спортски натпревари беа откажани, но големото дерби на англискиот фудбал помеѓу Ливерпул и Манчестер Јунајтед сепак се одигра и заврши нерешено, 2:2.

