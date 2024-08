Силен земјотрес ја погоди Хрватска! Се тресело дури до Загреб

Епицентарот на земјотресот бил во близина на Копривница

Земјотрес со јачина од 4,6 степени според Рихтеровата скала денеска ја погоди Хрватска, јавува ЕМСЦ.

Според хрватските медиуми, земјотресот се случил на длабочина од 10 километри, на 69 километри од Загреб и 10 километри од Копривница. Засега не се знае дали има материјална штета.

#Earthquake (#potres) possibly felt 27 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NSK7rdGunb

— EMSC (@LastQuake) August 13, 2024