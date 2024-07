Шокантен камбек на левицата во Франција, партијата на Лепен трета

Излезните анкети во Франција по вториот круг на изборите покажуваат шокантна победа за лево-зелената алијанса бидејќи крајната десница падна на третото место. Така, новиот Народен фронт (составен од социјалистите, коминистите и зелените) се предвидува да добие 172-192 места, а екстремно десничарскиот Национален собир на Марин Лепен и сојузниците падна на третото место.

🔴 Résultats législatives: le Nouveau Front populaire arrive en tête avec 175 à 205 députés

➡ Le camp présidentiel obtient entre 150 et 175 sièges et le Rassemblement national entre 115 et 150 pic.twitter.com/ZlJMkZ4Dud

— BFMTV (@BFMTV) July 7, 2024