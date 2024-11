Шарлиз Терон се придружува на новиот мистериозен филм на Кристофер Нолан за Universal

Шарлиз Терон е последното име кое се приклучи на актерската екипа за претстојниот филм на Кристофер Нолан за Universal.

Оскаровката се придружува наекипата исполнета со ѕвезди во кој се Мет Дејмон, Том Холанд, Ен Хатавеј, Зендаја, Лупита Нионго и Роберт Патинсон. Деталите за заплетот на многу очекуваниот филм остануваат цврсто скриени, а изворите му кажуваат на Variety дека најавите или описите на филмот што се објавени досега не се точни.

Од Universal немаа коментар за вестите за кастингот.

Новиот филм го обединува Нолан со студиото што ја направи неговата драма Опенхајмер, која заработи неверојатни 976 милиони долари ширум светот и го освои Оскар за најдобар филм. Опенхајмер беше првиот пат кога режисерот работеше со Universal, врска создадена откако Нолан јавно се раздели со долгогодишната домашна Warner Bros, кон крајот на 2020 година.

Иако филмот ја одбележува првата соработка на Нолан и Терон, Терон има долга историја со Universal, откако глумеше во акциониот трилер „Atomic Blonde“ (за специјализираната етикета Focus Features), филмовите „Snow White and the Huntsman“, “A Million Ways to Die in the West,” и улоги во франшизата „Брзи и бесни“, вклучително и „“Fast X” од 2023 година.

Надвор од студиото, заслугите на јужноафриканската актерка и модна икона, продуцент и филантроп го вклучуваат нејзиниот оскаровец во „Monster“, како и улогите номинирани за Оскар во „Bombshell“ и „North Country“, плус моментално иконската улога на Furios во „Mad Max: Fury Road“. Меѓу проектите што Терон ги има во моментов се и продолжението на акциониот филм на Нетфликс „Старата гарда“ и трилерот „Апекс“, како и филмот за грабеж „Двајца за пари“ на Apple.