Се урна мост во Виетнам, возила паднаа во реката

Обилните дождови продолжија во северниот дел на Виетнам откако тајфунот „Јаги“ ја погоди таа земја, кој предизвика лизгање на земјиштето, поплави, големи материјални штети, прекин на електричната енергија, а загинаа најмалку 21 лице и 299 се повредени, објавија денеска државните медиуми.

Сообраќаен мост над надојдената Црвена река во провинцијата Фу То утрово се урна. Неколку возила паднале во реката, а три лица биле спасени и пренесени во болница.

BREAKING: Shocking dashcam video of a bridge collapse this morning in Vietnam. Unknown casualties at this time pic.twitter.com/VxwmBvKbZd

