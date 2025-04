Се продава луксузен пентхаус во Лондон каде Мик Џегер уживаше во славата со Фејтфул

Рок легендата Мик Џегер ја носи предноста на песната Live With Me на Ролинг Стоунс од 1969 година, каде што споменува пиење „чај во три“. Веројатно уживаше во чаша или два во три во неговиот поранешен подпентхаус – единицата директно под вистинскиот пентхаус – во областа Мерилебон во Лондон, каде што се забавуваше со колегата од бендот Кит Ричардс и тогашната девојка Маријана Фејтфул. Сега на списокот за прв пат по 30 години со Prime London и Beauchamp Estates, домот од 7 милиони долари (5,5 милиони фунти) се наоѓа во значајна палата од ерата на Едвардија.

Позната како Харли Хаус, станбената куќа со ограда е дизајнирана од архитектите Едвард Бомер и Перси Кристијан Гибс и изградена помеѓу 1903 и 1904 година. Две соби за прием седат надвор од неговиот влезен хол, а понатаму, четири спални соби го опфаќаат распоредот.

Набргу откако Стоунс беа основани во 1962 година од Џегер и Ричардс, заедно со инструменталистот Брајан Џонс, басистот Бил Вајман и тапанарот Чарли Вотс, бендот почна да се искачува до слава. Успехот на иконските песни како (I Can’t Get No) Satisfaction и Get Off My Cloud е она што му дозволи на Џегер да го закупи луксузниот стан во 1966 година.

Џегер и Фејтфул почнаа да се забавуваат истата година, а до крајот на годината таа „стана редовен придружник во станот“, тврдат во соопштението агентите за котација. Но, ако има нешто сигурно, тоа е дека рок ѕвездата остави свој белег на живеалиштето пред да се пресели во 1968 година на плоштадот Челзи во Белгравија.

За време на неговото реновирање, Џегер го замоли фотографот Геред Манковиц да сними портрети од него во крзнено палто на покривот и во дневната соба, која порано се нарекуваше „хипи салон“. Ричардс редовно честопати престојуваше во станот со денови . со бројни славни гости, наводноја виделе и принцезата Маргарет.

Геред направи уште една фотосесија во домот, за време на која фотографот Колин Џонс го фотографираше музичарот во влезниот хол, каде што стоеше облечен во винтиџ воена униформа. Денес станот располага со елегантна, минималистичка кујна; свечена трпезарија и примарен апартман со големи прозори, соблекувална и многу модерна бања што веројатно нема многу сличност со деновите на Џегер.

Regent’s Park, поставен во непосредна близина на Харли Хаус, им овозможува на сопствениците на куќи лесен пристап до неговите мирни зелени површини; локалната метро станица го прави минувањето во Лондон лесно; и, без сомнение, кога правеа пауза од изведувањето на песни како Paint it Black или Aftermath, за време на неговиот престој во Харли Хаус, Џегер и Фејтфул ги посетија Хародс и Сан Лоренцо во близина на ручеци.