Се откочува ли железницата кон Бугарија? Скопје и Софија на состанок во Брисел ја потврдиле посветеноста за Коридорот 8

Дали Брисел најде решение за фамозниот тунел од железничкиот Коридор 8 на границата меѓу Македонија и Бугарија, кој „завршува во слепа улица“, и барем официјално беше една од причините за прекин на постапката за третата делница на пругата Крива Паланка – Деве Баир од македонска страна? Како што соопшти вечерва еврокомесарот Герт Јан Коопман, од Директоратот за соседство и преговори за проширување, на состанокот во Европската комисија, партнерите, Бугарија и Северна Македонија ја потврдиле посветеноста за продолжување на изградбата на железничкиот коридор VIII.

„Одлични вести: БГ & МК ја потврдија својата посветеност за изградба на железничкиот Коридор VIII на средба на високо ниво со @EU_Commission . Поддржано со 🇪🇺#грантови од ЕУ преку @theWBIF , оваа железница од Коридорот VIII ќе ја зајакне поврзаноста во регионот!“, соопшти Коопман на социјалната мрежа Икс (поранешен Твитер).

Great news: 🇧🇬 & 🇲🇰 reconfirmed their commitment to building Railway Corridor VIII in a high-level meeting with the @EU_Commission.

Supported with 🇪🇺#EU grants through @theWBIF, this Corridor VIII railway will boost connectivity in the region!

🔗https://t.co/FdD88BrmLi pic.twitter.com/duSz5Ixq86

— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) October 16, 2024