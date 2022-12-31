Самоубиство и обид за убиство во Свети Николе

31/12/2022 12:21

Четириесет и три годишниот Т. А од Свети Николе утрово извршил самоубиство, откако претходно се обидел да ја убие 32 годишната О. Б.

-Четириесет и три годишниот Т. А од Свети Николе во 7.50 часот пред Пензионерскиот дом во Свети Николе со пиштол пукал кон 32 годишната О. Б од Свети Николе. При што таа се здобила со повреда, констатирана во Клиничката болница Штип, а потоа Т.А. пукал во себе, по што починал. Извршен е увид од јавен обвинител и полициски службеници од СВР Штип и се преземаат мерки за расчистување на случај, се вели во соопштението на СВР-Штип.

Според првичните информации мотивот е невозвратена љубов. 32-годишната О. Б е хоспитализирана и е надвор од животна опасност. 

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