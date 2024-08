САД го повика Израел да ги истражи наводите за силување на палестински затвореници

CNN- Американскиот Стејт департмент ги нарече „ужасни“ наводите за сексуално малтретирање на палестински затвореници од страна на израелски војници и рече дека Израел мора да спроведе истрага „брзо“ и „целосно“, изјави портпаролот на Стејт департментот.

„Треба да има нулта толеранција за каква било сексуална злоупотреба, силување, било какви притвореници“, рече портпаролот на Стејт департментот Метју Милер на брифингот со новинарите.

Изјавата доаѓа откако израелските медиуми дојдоа до протечена видео снимка на која наводно се гледа како израелски војници сексуално напаѓаат палестински затвореник во базата Сде Тејман во израелската пустина Негев.Снимката, емитувана од израелскиот канал N12, се чини дека прикажува група затвореници како лежат на земја во контроверзниот пустински притвор. Може да се види како група војници носат притвореник до агол од објектот.

🚨BREAKING: ISRAELIS ON VIDEO R*PING PALESTINIAN INSIDE PRISON.

Footage comes from the Sde Teiman tørture camp.

He was hospitalized with injuries, including a torn rectum, broken ribs and ruptured bowels.

Only force can stop Israel.

pic.twitter.com/wl0Wo5rUop

— ADAM (@AdameMedia) August 7, 2024