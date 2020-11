Родителите на едниот терорист од Австрија се од Македонија?

Еден од терористите кои синоќа во Виена извршија напад, при што убија четворица минувачи, а ранија најмалку 15 луѓе, е Албанец кој израснал во Австрија, а неговите родители се со потекло од Македонија.

Оваа информација ја сподели главниот уредник на австрискиот неделник „Фалтер“, Флоријан Кленк.

Тој на Фејсбук напиша: „Направив истражување за терористите. Неговото име е Куртин С., роден во 2000 година. На возраст е од 20 години. Роден и израснат во Виена, а има албански корени. Неговите родители се од Северна Македонија и не биле свесни за исламистичките погледи на синот. Момчето пак, било на радарот на властите како еден од околу 90 австриски исламисти кои сакале да заминат за Сирија. Тој во јули бил спречен да го направи тоа. Полицијата не сметала дека тој може да изврши терористички напади во Виена“, пишува Кленк.

Имињата на напаѓачите официјално не се објавени од австриските власти.

Инаку, нападот започна синоќа во 21 часот во близина на градската синагога, иако таа била затворена во тој момент.

