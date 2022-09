Робертс вели дека Клуни ја спасил од „целосна осаменост и очај“ додека го снимале „Билет за рајот“

САД- Ако треба да формирате пандемски балон, има полоши луѓе со кои треба да се заглавите од семејството Клуни.

Откако глумеа заедно во филмови како „Ocean’s Eleven“ и „Money Monster“, Џорџ Клуни и Џулија Робертс повторно се обединуваат за претстојниот нов филм Ticket to Paradise. Двојката глуми горко разведени бивши кои се здружуваат за да ја спречат нивната ќерка (Кејтлин Девер од Буксмарт) да се омажи на Бали.

Во интервју за The New York Times, двајцата актери се отворија за играњето бивши сопружници за време на карантинот додека снимаа во Австралија. Клуни објасни дека за време на снимањето изнајмил куќа со сопругата Амал и нивните деца близнаци. Во меѓувреме, Робертс била во друга куќа во близина, додека нејзиниот сопруг и трите деца се вратиле во САД.

„Почнавме на островот Хамилтон, со сите овие диви птици, а Џулија ја имаше куќата веднаш под нашата куќа“, рече Клуни. „Јас излегував во раните утрински часови и бев како „Caa-caa“, а Јулија ќе излезеше и ќе беше како „Caa-caa“. И тогаш ќе испиевме шолја кафе. Таа беше тетка Џуџу за моите деца“.

„Клуни ме спасија од целосна осаменост и очај“, додаде Робертс. „Бевме во балон и тоа е најдолгото што некогаш сум бил далеку од моето семејство. Мислам дека немам поминато толку време сама од мојата 25-та година“.

Клуни и Робертс се долгогодишни пријатели и соработници, но Ticket to Paradise е нивната прва заедничка романтична комедија. Ол Паркер од Here We Go Again го режира филмот, а Клуни вели дека е „јасно напишано за Џулија и мене“. (Во оригиналното сценарио, објаснува тој, имињата на нивните ликови биле „Грузија и Џулијан“.)

И покрај нивната лесна хемија, Клуни и Робертс се шегуваат дека им биле потребни „80 take“ за да снимат една сцена со бакнување без да пукнат. „Потребни беа 79 смеење, а потоа и бакнувањето“, рече Робертс.

Во „Ticket to Paradise“ играат и Били Лорд, Лукас Браво и Максим Бутиер. Филмот е на репертоарот во Сиеплекс во Скопје од 29 септември.