Ричард Гир во прва голема улога во ТВ серија – ќе глуми таен агент 

Ричард Гир им се придружува на неколку други големи ѕвезди во новиот политички трилер „The Agency“ на „Шоутајм“.

Кастингот ја означува првата голема улога на 74-годишниот актер од Чикаго и Pretty Woman во ТВ серии (тој претходно беше во неколку мини серии низ годините, вклучувајќи го и неговиот номиниран за Еми пресврт во 1994 година And The Band Played On).

Гир ќе го игра Бошко, шеф на лондонска станица со бурно минато откако служеше како 8-годишен таен агент, придружувајќи им се на претходно најавените ѕвезди Мајкл Фасбендер и Џефри Рајт.

„Ричард Гир е во класа за себе, обожаван од генерации обожаватели ширум светот поради неговата исклучителна способност да внесе длабочина и автентичност во секоја улога што ја игра“, рече Крис Мекарти, ко-извршен директор и претседател/извршен директор на Paramount Global.

Агенцијата е нов приказ на француската хит драма Le Bureau, фалена од критичарите.

„Сосема новиот политички трилер го следи Марсијан (Фасбендер), таен агент на ЦИА, на кого му е наредено да го напушти својот таен живот и да се врати на станицата во Лондон. Кога повторно ќе се појави љубовта што ја остави зад себе, романтиката повторно се разгорува. Неговата кариера, неговиот вистински идентитет и неговата мисија се спротивставени на неговото срце; фрлајќи ги и двајцата во смртоносна игра на меѓународна интрига и шпионажа“.

Оригиналната серија го следеше „секојдневниот живот и мисиите на агентите во главната надворешна безбедносна служба на Франција. Се фокусира на „Бирото за легенди“, одговорно за обука и ракување со агенти со длабоко покривање на долгорочни мисии во области со француски интереси. Живеејќи под лажни идентитети со години, мисијата на овие агенти е да идентификуваат и регрутираат добри разузнавачки извори“.

Гир е долгогодишен активист и актер, а неговите претстојни проекти вклучуваат О, Канада од режисерот Пол Шрадер, заедно со Џејкоб Елорди и Ума Турман. Тој исто така ќе глуми заедно со Дајан Китон и Блејк Лајвли во The Making Of.

„Агенцијата“ моментално е во продукција во Лондон, е нарачана од Шоутајм студио и продуцирана во соработка со 101 студио. Џорџ Клуни и Грант Хеслов ќе бидат извршни продуценти преку Smokehouse Pictures.