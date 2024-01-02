Рекордни 65.000 луѓе учествуваа во новогодишното капење во морето во Холандија

Повеќе од 65.000 луѓе на првиот ден од Новата година учествуваа во традиционалното новогодишно капење во морето во Холандија, а повеќе од 10.000 луѓе скокнаа во морето од плажа во областа Шевенинген во Хаг.

#nieuwjaarsduik Hilgelo Winterswijk zorgt voor fris maar bovenal vrolijk en trots begin van 2024. pic.twitter.com/5xF1kc4q83 — WimRuesink (@WimRuesink) January 1, 2024

Како што објави порталот NL Times, бројката од 65.000 луѓе претставува нов рекорд, а луѓето скокнале во морето од 163 локации во Холандија, од претходниот 1 јануари околу 50.000 луѓе учествувале во пливање, скокајќи во морето од 143 локации во државата.

Температурата на водата на плажата во Шевенинген била околу седум степени Целзиусови и имало силен ветер, а како што пренесува NL Times, сонцето се појавило само кога луѓето излегле од водата, се сушеле и јаделе топла супа.