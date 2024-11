Разорен земјотрес со јачина од 6,8 степени на Куба (видео)

Земјотрес со јачина од 6,8 степени според Рихтеровата скала ја потресе источна Куба, по неколкуте урагани и долги прекини на струја кои оставија многумина на островот да живеат во страв и неизвесност.

Епицентарот на земјотресот се наоѓал на приближно 40 километри јужно од Бартоломе Масо, Куба, на длабочина од 23,5 километри, според извештајот на Геолошкиот институт на САД.

Татнежот се почувствувал низ источниот дел на Куба, вклучително и во поголемите градови како Сантијаго де Куба.

First images and videos from the M6.8 earthquake in Cuba.#cuba #earthquake pic.twitter.com/V4nNszv5RT

