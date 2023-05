Ракетирана болница во Днипро, еден загинат, 15 повредени

За време на руското гранатирање на Днипро, една од ракетите погоди болница. Според последните податоци, изјави претседателот на Украина Володимир Зеленски, едно лице загинало, а 15 се повредени.

„Справувањето последиците од гранатирањето и спасувањето на жртвите продолжуваат на лице место. Вклучени се сите потребни служби“, напиша Зеленски на Телеграм и објави снимка од последиците од гранатирањето.

❗️ At least one person died and 16 were injured, among them two children, as a result of a strike on a outpatient clinic in #Dnipro. pic.twitter.com/PZNRJ8ZMuU

— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2023