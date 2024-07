Ракетата Фалкон 9 на Маск се расипа, приземјена e

Американската федерална управа за авијација (FAA) денеска ја приземји ракетата Falcon 9 на SpaceX, откако таа не функционираше и го загрози товарот на сателитот Starlink, што е првиот неуспех на лансирањето во повеќе од седум години од ракетата на која се потпира глобалната вселенска индустрија.

Околу еден час по лансирањето на Фалкон 9 од вселенската база Ванденберг во Калифорнија во четвртокот навечер, погонскиот систем на ракетата во втората фаза не се рестартира, испраќајќи 20 сателити Старлинк во пониска орбита што значи дека наскоро би можеле повторно да влезат во атмосферата на Земјата и да изгорат надвор.

Обидот за рестартирање на моторот „резултираше со RUD на моторот од засега непознати причини“, напиша извршниот директор на SpaceX, Илон Маск, на својата платформа X, користејќи го индустрискиот акроним за „Rapid Unplanted Disassembly“ кој обично се однесува на експлозија.

Фалкон 9 ќе биде приземјен додека SpaceX не ја истражи причината за дефектот, не ја поправи ракетата и не добие одобрение од агенцијата, соопшти FAA.

The first in-flight failure for SpaceX's Falcon rocket family since June 2015, a streak of 344 consecutive successful launches until tonight.

A lot of unusual ice was observed on the Falcon 9's upper stage during its first burn tonight, some of it falling into the engine plume. https://t.co/1vc3P9EZjj pic.twitter.com/fHO73MYLms

— Stephen Clark (@StephenClark1) July 12, 2024