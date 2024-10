Рафаел Надал објави крај на својата тениска кариера

Легендарниот шпански тенисер Рафаел Надал и официјално објави крај на својата богата и успешна кариера.

Надал преку видео порака најави дека по Дејвис купот и настапот за Шпанија и официјално ќе се збогува од тенисот.

За нешто повеќе од еден месец 38-годишниот Шпанец и официјално заминува во пензија, по финалето на Дејвис купот со Шпанија кое ќе се одигра во Малага од 19 до 24 ноември.

По две години поминати во борба со повреди, бројни операции и низа третмани, конечно реши да стави крај на агонијата.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024