Пукање во САД: Девет ранети, дете (8) и мајка во кома. Напаѓачот пронајден мртов

Осомничениот за пукање во воден парк во близина на Детроит е пронајден мртов во блискиот дом, потврди на прес-конференција шерифот на округот Оукланд, Мајкл Бушар. Во престрелката мажот ранил девет лица, меѓу кои и осумгодишно момче кое било застрелано во главата и се бори за живот.

Сè започна кога маж вчера околу 17 часот по локално време испукал околу 30 истрели од полуавтоматски Глок калибар 9 мм во паркот Бруклендс Плаза Сплеш Пад во Рочестер Хилс, Мичиген. Вооружениот напаѓач го наполнил пиштолот неколку пати, објасни Бушар.

Водениот парк беше полн со семејства кои бараа спас од жештините. Во престрелката е ранет и помладиот брат на осумгодишното момче (4), кој е погоден во ногата и е во стабилна состојба. Нивната мајка е во критична состојба откако била ранета во стомакот и ногата.

Останатите шест жртви, сите над 30 години, се во стабилна состојба.

„Во тој хаос, луѓето паѓаа, се удираа и се обидуваа да побегнат. Страшни работи кои за жал сите сме ги виделе премногу пати. Напаѓачот очигледно не брзал. Само мирно се вратил кон својот автомобил “, истакна Бушар.

Watch: Oakland County Sheriff Michael Bouchard gives an update on the #RochesterHills shooting after the shooter was found dead. 📽️: Katy Kildee, TDN.

Follow along for updates: https://t.co/vbVMPur781 pic.twitter.com/LK0xIpvY9M

— The Detroit News (@detroitnews) June 16, 2024