Потпретседателот на Малави е мртов, пронајден паднатиот авион

Потпретседателот на Малави, д-р Саулос Чилима, загина заедно со уште девет лица во авионска несреќа, јавуваат светските медиуми.

Како што пренесува CBS News, во авионот што се урна била и неговата сопруга, а претседателскиот кабинет преку соопштение потврди дека сите патници загинале во авионската несреќа.

Претседателот Лазар Чаквера прогласи ден на жалост поради смртта на Чилима и на девет други лица.

Чилима и останатите патници биле на пат да присуствуваат на погребот на поранешниот државен обвинител, кога авионот исчезнал од радарот.

