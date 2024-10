Поројни дождови направија пустош во Шпанија, има починати и исчезнати

Неколку луѓе загинаа во областите погодени од поројните поплави што ја погодија југоисточна Шпанија, јави Ројтерс.

Првиот човек на регионот Валенсија, Карлос Мазон, потврди дека службите за итна помош ги пронашле мртвите тела, но дека од почит кон семејствата нема да дава дополнителни информации.

Поројните дождови предизвикани од студениот фронт што се движи низ јужниот и источниот дел на земјата, во вторникот ги поплавија патиштата и градовите, поради што властите во најтешко погодените области ги советуваат граѓаните да останат дома и да ги избегнуваат сите несуштински патувања.

Severe flash floods hit southeastern Spain

Roads and towns submerged

A train derailed in Andalusia due to heavy rain, though no injuries were reported

Firefighters rescued trapped drivers in #Alzira, while streets were flooded with stranded cars.

AEMET (Spanish met)… pic.twitter.com/0Bh251ricM

