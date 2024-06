Поплава во Кина: Се случи тотална катастрофа, има загинати луѓе (Видео)

Најмалку девет лица загинаа во градот Мејџоу во провинцијата Гуангдонг, а шестмина се водат како исчезнати поради поплавите што го погодија јужниот дел на Кина.

Гуангдонг го надгради својот план за одговор при итни случаи за лизгање на земјиште, поплави и други катастрофи на второто највисоко ниво. Се очекува умерен до обилен дожд да продолжи во петок и да трае до понеделник во средниот и долниот тек на реката Јангце, најдолгиот воден пат во Азија, соопшти кинеската Централна метеоролошка станица.

The #catastrophic #flooding continues in #China this is in She County, Huangshan, Anhui….🌊

👉 https://t.co/QtSmY7k3fX pic.twitter.com/tWq3TrdlAa

— Andrey (@Andrej78069591) June 20, 2024