Поддржувачите на Трамп на преизборен собир во Њујорк со расистички изјави ја подгреваа атмосферата

Републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп вчера го предводеше предизборниот митинг во Медисон Сквер Гарден во Њујорк, кој започна со низа вулгарни и расистички изјави на сојузниците на поранешниот американски претседател.

Трамп на митингот вети дека ќе ја спречи „инвазијата на криминалците кои доаѓаат во земјата“ доколку победи на изборите на 5 ноември, нарекувајќи ја Харис „личност со многу низок коефициент на интелигенција“.

Списокот од најмалку 20 клучни говорници се движеше од поранешниот професионален борач Хулк Хоган до поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани до синовите на Трамп, Ерик и Дон Џуниор. Некои од говорниците на почетокот користеа расистички и говор на омраза за да ја загреат публиката.

Руди Џулијани, поранешниот градоначалник на Њујорк и поранешен личен адвокат на Трамп, лажно утврди дека Харис била „на страната на терористите“ во израелско-палестинскиот конфликт и дека сакала да ги доведе Палестинците во САД.

Комичарот Тони Хинчклиф употреби груб јазик, шегувајќи се дека Латиноамериканците „сакаат да прават бебиња“ и нарекувајќи ја карипската американска територија Порторико „пловечки остров на ѓубрето“. Порториканскиот пејач Рики Мартин објави клип од својот говор на својот Инстаграм профил и напиша на шпански: „Вака мислат за нас“.

Порториканците се американски државјани, но оние што живеат на островот не можат да гласаат на општите избори во САД. Сепак, милиони Порториканци кои се преселиле во копното на САД можат да гласаат, а многумина се населиле во државата Пенсилванија. Претходно вчера, Харис посети порторикански ресторан во Филаделфија, Пенсилванија за да ги охрабри луѓето да гласаат. Таа објави видео на социјалните мрежи во кое ветува дека ќе „инвестира во иднината на Порторико“ како претседател.

