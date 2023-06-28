Почнува судењето за сексуална злоупотреба против Кевин Спејси во Лондон

Лондон – Двојниот оскаровец Кевин Спејси денеска оди на судење во Лондон, Велика Британија, под обвинение дека пред околу 20 години сексуално нападнал четворица мажи.

Инаку, 63-годишниот Американец се изјасни невин по десетина точки од обвинението, вклучително и за сексуален напад и поттикнување на лице на сексуална активност без согласност.

Доколку биде прогласен за виновен, познатиот глумец може да биде осуден на неколку години затвор.