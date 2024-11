Почина Квинси Џонс, продуцентот на „Трилер“ на Мајкл Џексон

Квинси Џонс, музички титан ој придонесе за извонредни албуми во џез, соул и фанк, како и неколку од најголемите поп ЛП-а на векот – особено продуцирајќи ги албумите Off the Wall, Thriller и Bad на Мајкл Џексон (кои заедно резултираа со 17 Топ 10 хитови на Hot 100, вклучувајќи девет Number Ones, и продадени повеќе од 50 милиони примероци во САД, според RIAA) – почина во својот дом, во Бел Ер, Калифорнија, во неделата, 3 ноември. Имаше 91 година.

„Вечерва, со полни, но скршени срца, мора да ја споделиме веста за смртта на нашиот татко и брат Квинси Џонс“, се вели во соопштението на семејството, преку Асошиетед прес. „И иако ова е неверојатна загуба за нашето семејство, ние го славиме големиот живот што го живееше и знаеме дека никогаш нема да има друг како него“.

Џонс беше дома во речиси секоја гранка на популарната музика: за време на кариерата која траеше седум децении и вклучуваше работа како трубач, композитор, аранжер, продуцент, диригент и стрелец, неговата работа допре до џезот на биг-бенд, бибоп, госпел, блуз, соул, фанк, Quiet Storm R&B, диско, рок и рап. Тој е најпознат по неговиот ангажман со Џексон, кој донесе неспоредливо ниво на музичка умешност на неколку од најпопуларните албуми на сите времиња и помогна да се редефинира што значи да се биде поп ѕвезда.

Работеше со великани како Френк Синатра, Арета Френклин и Нана Мускури.

Во својата младост, Џонс припаѓал на улична банда во Чикаго и оттаму се искачи на највисоките нивоа во шоу-бизнисот. Тој стана еден од првите црни претприемачи кој постигна успех во Холивуд и создаде музика која влезе во историјата.

Малку музичари во историјата уживале во толку богато разновидна кариера и успех на исто толку арени. Зборувајќи со Ролингстоун во 2017 година, Џонс го претстави својот креативен немир како дел од доживотната посветеност да научи колку што е можно повеќе за музиката. „Морате да се надевате дека можете да ги направите сите грешки што можете за да научите“, рече тој. „Ги направив сите грешки. Сите.”

Џонс беше познат по пребарувањето низ стотици и стотици демо снимки пред да се реши за вистинската песна за изведувач, а откако беше избрана мелодијата, тој ја донесе својата огромна музичка позадина на сесиите за снимање. „Нормално, на патеката ставате позадински вокал од три дела, и тоа звучи добро“, изјави Стивен Бреј, кој пишуваше и продуцираше за Мадона во осумдесеттите, за Ролингстоун во 2017 година. : петтина или третина од акорд пее зад мелодијата. Ако ги слушате позадините на [Jackson’s] Bad, не само што ги добивате тие, туку и седми, добивате деветти и единаесетти. Во помалку искусни раце би звучело како кал, но успеале да стават акорди од пет ноти. Тие добија позадински вокали кои звучат како ништо што досега не сме слушнале во тој контекст“.

Долго пред Џонс да сфати како да прави џогернаут синглови и да стане еден од најнаградуваните музичари во историјата, со 28 Греми награди и рекордни 79 номинации, тој израснал сиромашен на насилната Саут Сајд на Чикаго. Тој е роден таму на 14 март 1933 година, за време на екот на Големата депресија. Неговата мајка страдала од ментална болест и била испратена во азил кога Џонс бил млад. Џонс и неговиот помлад брат Лојд живееле во колибата на нивната баба без струја во Луисвил, Кентаки, пред да се вратат во Чикаго. Потоа тие го следеа својот татко, столар, во државата Вашингтон, каде што тој се пресели да работи во американската поморска база за време на Втората светска војна.

Квинси Џонс беше на турнеја со Каунт Бејзи и Лајонел Хемптон, правеше аранжмани на плочи за Френк Синатра и Ела Фицџералд, ја компонираше музиката за „Roots“ и „In the Heat of the Night“, ја организираше првата церемонија на инаугурација на поранешниот американски претседател Бил Клинтон и ја режираше All-Star-снимката на „Ние сме светот“, добротворна плоча од 1985 година за помош на гладните во Африка.