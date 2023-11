Почина командантот на Аполо 8

Американскиот астронаут Френк Борман, кој беше командант на мисијата Аполо 8, почина на 95-годишна возраст, соопшти американската вселенска агенција НАСА. Борман почина во вторникот во Билингс, Монтана, САД, објави НАСА.

„Денес се сеќаваме на еден од најголемите луѓе на НАСА. Астронаутот Френк Борман беше вистински американски херој“, изјави администраторот на НАСА Бил Нелсон. Како командант на Аполо 8, Борман ја водеше првата мисија со екипаж околу Месечината во 1968 година и го отвори патот за слетување на Месечината неколку месеци подоцна.

Роден во американската сојузна држава Индијана, Борман разви страст за авиони на 15-годишна возраст, што на крајот го доведе во воздухопловните сили, а подоцна и во НАСА. Од 1950 година наваму бил борбен пилот, а подоцна и доцент по термодинамика на Воената академија Вест Поинт во државата Њујорк.

"Exploration is really the essence of the human spirit."#RestInPeace Frank Borman, who explored the frontiers of space as one of the first three @NASA astronauts to orbit the Moon almost 55 years ago on Apollo 8.

We have lost a legend. https://t.co/ELnxOSRG15 pic.twitter.com/Yyhg7p59vM

— NASA History Office (@NASAhistory) November 9, 2023