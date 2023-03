Почина Џим Гордон, соавтор на „Лејла“ на Ерик Клептон и осуден убиец

САД- Џим Гордон, тапанар и соавтор на хитот на Ерик Клептон „Лејла“од 1971 година, почина на 77-годишна возраст.

Тапанарот почина од природна смрт во медицинската установа во Вакавил, Калифорнија, според неговиот претставник. Гордон помина со децении во затвор откако беше осуден за убиство на својата мајка во 1983 година и откако неколку пати не се појави на своите сослушувања. Му беше дијагностицирана шизофренија.

Тапанарот е најпознат по неговата работа во Дерек и Доминос, заедно со Ерик Клептон. Двојката заедно ја напиша „Лејла“, која се појави како 13-та песна од албумот на групата од 1970 година, Лејла и други различни љубовни песни. Славната песна е напишана за забранетата љубов на Клептон кон Пети Бојд, сопругата на неговиот пријател и член на Битлси Џорџ Харисон.

„Лејла“ првично се искачи на 51 место на Billboard Hot 100 во пролетта 1971 година, но стана топ 10 хит кога беше повторно објавен следната година. МТВ Unplugged верзијата на песната на Клептон отиде на 12-то место на Hot 100 во 1992 година.

Покрај тоа што беше член на Дерек и Доминос, Гордон беше и член на сесијата музичарска група Wrecking Crew, во која свиреше на тапани на песни како „Apache“ на Incredible Bongo Band, „Rikki“, Don’t Lose That Number“ на Стил Дан , „You’re So Vain“ на Карли Сајмон и „Power to the People“ на Џон Ленон, како и „Pet Sounds“ на „The Beach Boys“, „All Things Must Pass“ на Џорџ Харисон, „The Heart of“ на Том Вејтс и на други песни од Шер, Алис Купер, Карпентерс, Џоан Баез …

Гордон беше рангиран на 59-то место на листата на 100-те најдобри тапанари на сите времиња на Ролингстоун и покрај неговата кратка кариера. (Билборд)