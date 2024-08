Почина Џеј Ајра Кантер, агент на Марлон Брандо, Грејс Кели и Мерлин Монро

Почина Џеј Ајра Кантер, ветеран филмски продуцент и агент на долгата листа на холивудски личности, вклучувајќи ги Марлон Брандо, Грејс Кели, Мерлин Монро, меѓу другите. Тој имаше 97 години.

Кантер почина мирно и опкружен со семејството во неговиот дом во Беверли Хилс утрото на 6 август.

Агентот и извршниот директор започнал со бизнисот по неговиот престој во американската морнарица, на која и се приклучил за време на Втората светска војна.

На 22-годишна возраст, Кантер побарал понуда за млад актер по име Марлон Брандо. Брандо потоа отпатувал во Лос Анџелес со воз, а Кантер го зел на станицата. По пристигнувањето, двајцата станаа доживотни пријатели, а Брандо стана долгогодишен клиент на Џеј.

Кантер продолжи да ги претставува ѕвездите како Грејс Кели, Мерилин Монро, Џин Кели, Ворен Бити и Роналд Реган.

Кога MCA ја купи Universal Pictures, Кантер се пресели во Лондон со своето семејство за да ја надгледува продукцијата за европското студио. Студиото подоцна ги затвори своите европски операции, а Кантер формираше продукциска компанија со Елиот Кастнер и Алан Лад Џуниор.

Лад се врати во Лос Анџелес за високо рангирана продукциска извршна работа во 20th Century Fox и го покани Кантер да му се придружи.Ова беше почеток на партнерство за снимање филмови со Лад, кое вклучуваше раководство на 20th Century Fox, The Ladd Co. и MGM/UA.

Заслугите на филмовите на кои тој работел вклучуваат класици и добитници на Оскар, како што се Сhariots of Fire, Star Wars, Empire Strikes Back, Alien, Thelma and Louise, Julia, Blade Runner, Body Heat, Norma Rae, Turning Point, The Right Stuff, Star 80 и франшизата на The Police Academy franchise. Со долгогодишниот пријател и соработник Мел Брукс, тој работеше на класици на Брукс како Young Frankenstein, Silent Movie, High Anxiety, Spaceballs, и Life Stinks.

Кантер е роден на 12 декември 1926 година во Чикаго. Тој беше женет три пати, првиот со актерката Роберта Хејнс помалку од една година, по што следеше брак со Џуди Балабан, ќерката на поранешниот претседател и почесен претседател на Paramount Pictures Барни Балабан.

Подоцна Кантер беше во брак со неговата сопруга Кит Бенет Кантер со која беше во брак 49 години со која остана до нејзината смрт во 2014 година.