Почина американскиот актер Тејлор Вајли, ѕвездата на серијата „Hawaii Five-O“

Тејлор Вајли, најпознат по улогите на „Хаваи пет-0“ и „Магнум ПИ“, почина на 56-годишна возраст.

Хавајската музичарка Лина Грл Ланги, која беше блиска пријателка на Вајли и неговото семејство, ја објави веста за неговата смрт во нејзината емисија „Island Life Live“ во четврток, 20 јуни.

„Со тешко срце ја споделувам веста за смртта на добро позната личност од Хаваите, која исто така беше семеен пријател“, рече Ланги во емисијата, „Почина Тејлор Вајли, поранешен сумо борач, ММА борец и актер денес во Хурикејн Сити, Јута“.

The sumo wrestler and actor Taylor Wily, known for Hawaii Five-0 and Magnum P.I., has died aged 56. pic.twitter.com/EwFmlQn0Sd

Нејзиниот колега и водител Дејви Д го опиша Вајли како една од „најљубезните“ и „нежните души“.

Ланги не потврди како Вајли починал. Сепак, таа истакна дека иако фигурата на актерот можеби била застрашувачка, тој бил сè освен во реалниот живот.

Taylor Wily, the former sumo wrestler who was a scene-stealer in the “Hawaii Five-0” reboot and projects such as “Forgetting Sarah Marshall,” died on Thursday at 56 years old.https://t.co/rwU5FOSjv0

— Variety (@Variety) June 21, 2024