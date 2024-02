Почесна Златна мечка на Берлинале за Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе беше пречекан со громогласни овации додека слегуваше од својот автомобил во Берлинале Палас во вторникот вечерта и почна да дава автограми за толпата собрана оваа студена берлинска ноќ.

Оскаровецот е добитник на почесна Златна мечка за животно дело на 74-то Берлинале.

„Марти!! Марти!!“ толпата скандираше, додека Скорсезе им позираше на фотографите пред да постави прашања за печатот и да го поздрави фестивалот, заштитен од острото време само со неговиот црн костум.

Откако влезе во гледалиштето, 81-годишникот конечно седна околу 25 минути по пристигнувањето, по долгогодишни овации.

Музиката во живо од саундтракот на Killers of the Flowers Moon беше придружена со клипови кои се репродуцираа на екранот. Извршната директорка на фестивалот, Мариета Рисенбек и уметничкиот директор Карло Чатријан, дадоа неколку зборови во знак на признание за големиот режисер, правејќи го Скорсезе да се смее и да изгледа на сите освен да плаче со неговата ќерка Франческа покрај него.

Германскиот режисер Вим Вендерс излезе на сцената и даде преглед на својата кариера, префрлајќи бројни титули од седумдецениското снимање на Скорсезе, зборувајќи за кариерата за која Скорсезе подоцна изјави дека не може сам да ја направи. „Едноставно не можам“, рече тој.

„Во режија на Мартин Скорсезе. Веќе половина век ова стана заштитен знак и бренд. Половина век извонредно кинематографско патување“, рече Вендерс, пред да се потсети на својата прва средба со Скорсезе на осамениот пат во Јута во 1978 година, по Филмскиот фестивал во Телурид, кога, како што рече, Скорсезе излегол од под автомобил со дупната гума, обидувајќи се да ја поправи додека Изабела Роселини го чекала во колата.

Вендерс, исто така, ја поздрави Филмската фондација на Скорсезе како „Ноевата арка за филмско наследство, таа помогна да се обноват над 1.000 филмови и да бидат достапни за јавноста. Враќање во кино она што ти го даде“, рече тој.

Кога Скорсезе конечно излезе на сцената за да ја прими својата награда, тој им се заблагодари на „сите во Берлин“ пред да додаде лична белешка на благодарност за Вендерс. „Вим, не знам што да кажам по таков вовед и убава историја на работата што ја работев низ годините и на моите соработници. Тешко е да се следи“.

Скорсезе ја продолжи приказната за Телурид за состаноци за филмски таленти тој ден во 1978 година и зборуваше за работата на Вендерс речиси исто како што ја имаше Вендерс, покажувајќи ја својата дарежливост кон другите и енциклопедиското знаење за кинематографијата.

„Што се однесува до моите филмови, не знам што да кажам за 50 и 60 години работа, не можам да го сторам тоа без да зборувам за местото каде се слави филмот, а тоа се фестивалите“, рече Скорсезе. „Навистина се чувствувам благословен што бев дел од разговорот во поголемиот дел од мојот живот. Не можам да зборувам за мојата работа. Можеби Вим може“.

Не е непознат за Берлинале, многу од филмовите на Скорсезе се играа овде, вклучително и „Разјарениот бик“, кој играше надвор од конкуренција во 1981 година, „Кејп Феар“ што беше прикажан во 1992 година. Gangs of New York беше во трка во 2003 година, Shutter Island беше надвор од конкуренција во 2010 година. Неговиот концертен филм на Ролинг Стоунс Shine a Light го отвори Берлиналето во 2008 година.

Филмската фондација на Скорсезе низ годините беше вклучена во неколку филмови прикажани во делот за класици на Берлинале.

„За Филмската фондација првично баравме филмови што влијаеја на нас. Ќе баравме копии (на стари филмови), но беше многу тешко да се најдат добри копии“, изјави Скорсезе пред новинарите во вторникот, пред церемонијата. „Постоеше мистичност за филмот, вклучувајќи ги и луѓето што го направија филмот, така што имаше оваа магија во откривањето на нешто ново во уметноста и киното како уметност. Тоа може да биде филм на Џон Форд или некој од Сатјаџит Реј…“

Скорсезе им потврди на новинарите во Берлин дека работи на филм за животот на Христос.

„Размислувам во моментов. Каков филм, не сум баш сигурен. Но, сакам да направам нешто уникатно и различно што би можело да предизвика размислување и, се надевам, и забавно. Сè уште не сум сигурен како да одам на тоа“, им рече тој на новинарите.

Претходните добитници на наградата за животно дело „Златна мечка“ се Стивен Спилберг, Хелен Мирен и Иан Меккелен, како и Вендерс.

Killers of the Flower Moon е номиниран за 10 Оскари, вклучувајќи го и најдобриот филм. По церемонијата на Берлинале, фестивалот го прикажа оскаровецот на Скорсезе од 2006 година, The Departed. (Холивуд репортер)