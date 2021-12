По десет години официјализиран разводот на Арнолд Шварценегер и Марија Шрајвер

САД- Арнолд Шварценегер и Марија Шрајвер не биле двојка повеќе од една деценија, но нивниот развод дури сега е официјален, според повеќе извештаи.

Двојката првично објави дека се разделува во мај 2011 година, откако тој откри дека со семејната куќна помошничка добил дете, Џозеф Баена, до тогаш на 14 години. Шрајвер поднесе барање за развод два месеци подоцна.

Тие се венчаа во 1986 година, откако новинарот Том Брокау ги запозна на добротворен настан.

Шварценегер и Шрајвер делат четири возрасни деца, вклучувајќи ја и Кетрин Шварценегер, која е во брак со филмската ѕвезда Крис Прат. Нивниот брак го вклучи и неговото време како гувернер на Калифорнија, од 2003 до 2011 година.

Според TMZ, судијата кој работел на посредување во раскинувањето „потпишал развод на почетокот на овој месец“, но во вторникот го официјализирал бараниот судија со тоа што го најавил во судскиот систем. Очигледно, прекинот беше „многу комплициран договор за порамнување имот“.

Во повеќе од една деценија од раскинувањето, актерот кој стана политичар направи проекти меѓу кои The Expendables 3 и Terminator Genisys. Во меѓувреме, Шрајвер, која потекнува од кланот Кенеди, по мајчина линија, работеше за NBC News и е автор на книгата I’ve Been Thinking …: Reflections, Prayers and Meditations for a Meaningful Life, која беше бестселер на New York Times.

Во јуни 2015 година, Шварценегер ги откри своите чувства за разделбата на Хауард Стерн во неговата радио емисија SiriusXM.

„Ова без сомнение беше најголемиот неуспех и најголемиот неуспех [во мојот живот]“, изјави тој за Стерн. „Не само неуспех, туку навистина се чувствувате како „Јас сум виновен за тоа. Јас бев тој што се зафркна“ и не можете да го впери прстот кон никој друг“.

Шварценегер, наводно, се забавувал со неговата сегашна девојка Хедер Милиган од 2013 година. Во еден момент, Шрајвер наводно се забавувала со републиканскиот стратег Метју Дауд.

Сепак, и двајцата отсекогаш продолжувале да поминуваат време со нивните сега веќе возрасни деца, понекогаш дури и на исти настани. Се чини дека Шварценегер се зближил и со Баена, кој е актер како неговиот татко.