Памела Андерсон вели дека „никогаш не е доцна да се сонува“ по првата номинација за Златен глобус

Памела Андерсон се чувствува „благодарна, обземена… и благословена“ откако ја доби својата прва номинација за Златен глобус.

Актерката на „The Last Showgirl “ – која започна како модел на Плејбој во 1989 година – беше номинирана за најдобра изведба од женски актер во филм – драма за нејзината улога во филмот на режисерката Џиа Копола.

„Ја споделувам оваа прекрасна номинација со семејството од The Last Showgirl , моето семејство и моите напорни придружници на ова интересно патување“, напиша Андерсон (57) во изјавата до која дојде PEOPLE.

„Никогаш не е доцна да се сонува, да се започне одново, да се остане отворен за можности – не сме сите толку среќни“, продолжи таа.

На сите им посакувам љубов и благодарност додека се движам во ова ново возбудливо поглавје“, додаде Андерсон.

Во својата белешка, поранешната ѕвезда на Baywatch, исто така, се заблагодари на продуцентската куќа на филмот, Roadside Attractions и на колешката номинирана Мајли Сајрус, која е за најдобра оригинална песна. Сајрус ја напиша „Beautiful That Way“, од саундтракот на The Last Showgirl, со Ендрју Вајат и Лике Закрисон.

Андерсон, која претходно беше номинирана за Готам награда за извонредна главна изведба во филм, е во категоријата Златни глобуси во која се вклучени уште четворица добитници на Оскар: Анџелина Џоли (Марија), Никол Кидман (Девојка), Тилда Свинтон (Соба до врата) , Кејт Винслет (Ли). Фернанда Торес (I’m Still Here) ја заокружува категоријата.

Во „Последната шоу-девојка“, Андерсон ја игра Шели, танчерка од Лас Вегас, која е на раскрсница кога хотелот во кој се одржува нејзиното долгогодишно шоу објавува дека ќе заврши по децении. Заедно со нејзините колеги танчери – кои ги играат Кирнан Шипка и Бренда Сонг – Шели мора да се движи низ непозната иднина. Таа, исто така, да ја поправи врската со нејзината отуѓена возрасна ќерка Хана (Били Лорд).

Џејми Ли Кертис има улога во филмот како најдобрата пријателка на Шели, Анет, танчерка која стана коктел келнерка во казино.

Иако Андерсон е во индустријата со децении со улоги во серии од висок профил како што се Baywatch, Home Improvement и серијата V.I.P., ова е прв пат да биде препознаен акако сериозна актерка и кандидат за награди.

Во ноемвриското интервју за Entertainment Weekly, Копола ја спореди својата ѕвезда со друга икона на 20 век.

„Таа е Мерилин [Монро] на нашето време“, изјави режисерката за емисијата. Таа го сфатила тоа додека го гледала разоткриениот документарен филм на Андерсон од 2023 година „Памела, љубовна приказна“.

„Видов многу паралели со [нејзиниот лик] Шели, но видов и дека ова е личност која е навистина гладна да ги покаже своите таленти“, рече Копола за Андерсон.

The Last Showgirl, е во одредени кина во петок, 13 декември пред да се прошири во јануари.

Златните глобуси ќе се доделат во недела, 5 јануари, во 20 часот.