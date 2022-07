Oвошје што ќе ви помогне да го намалите високиот крвен притисок

Следењето на она што го јадете и пиете игра важна улога во намалувањето на високиот крвен притисок. Една храна особено може да ви помогне да го решите овој здравствен проблем.

Бананата е на прво место кога станува збор за овошјето кое има способност да го намали крвниот притисок, вели нутриционистката Британи Дан за списанието Eat This, Not That.

Бананите се богати со калиум, кој ги намалува негативните ефекти на натриумот врз телото. Калиумот, исто така, помага да се намали ризикот од мозочен удар и срцеви заболувања. Една мала банана содржи приближно 420 mg калиум.

Оваа храна содржи и голема количина на други електролити, кои ја одржуваат работата на нервниот систем и го регулираат нивото на телесните течности. Затоа, електролитите вклучуваат: калциум, магнезиум, натриум, калиум и хлориди.

Сепак, треба да имате на ум дека е важно да се најде средината. Јадењето премалку калиум и премногу натриум всушност го зголемува крвниот притисок. Возрасните треба да добиваат 3.500 – 4.700 mg калиум и 2.300 mg натриум дневно.