Ова е човекот кој стои зад неверојатните настани во Сирија. Сега даде интервју и ја објави својата цел

Сириската бунтовничка коалиција постигна неверојатен успех за помалку од 10 дена. За краток период тие го освоија најголемиот сириски град Алепо, додека вчера Хама, четвртиот по големина град во земјата и клучен на патот кон Дамаск, главниот град на земјата и седиштето на сирискиот диктатор Башар ал- Асад, падна во нивни раце.

Како што рече милитантниот водач на бунтовниците Абу Мохамад ал Џолани во ексклузивно интервју за Си-ен-ен, исто така прво интервју по многу години, крајната цел е соборување на режимот на Асад. Интервјуто е снимено на непозната локација во Сирија, а во него Ал Џолани зборува за создавање влада заснована на институции и „совет избран од народот“.

HTS leader Jolani explains how his group was able to defeat Syrian government this time: • "Revolution has transition from chaos to a state of order both in civil and institutional matters and military operations a like. " • "Unification of internal opinions"

Треба да се напомене дека бунтовниците се предводени од групата Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС), која е формирана од поранешен огранок на исламистичката терористичка организација Ал Каеда. Меѓутоа, лидерите на ХТС, во нивната желба да ги соберат бунтовниците, се дистанцираат од претходните радикални исламистички практики.

„Целта на револуцијата останува соборување на овој режим. Наше право е да ги искористиме сите расположливи средства за да ја постигнеме таа цел“, изјави Ал Џолани за Си-ен-ен.

„Иранците се обидоа да го оживеат, Русите се обидоа да го поддржат, но режимот е мртов“

„Семето на поразот на режимот секогаш беше во него… Иранците се обидоа да го оживеат режимот, купувајќи му време, а подоцна и Русите се обидоа да го поддржат. Но вистината останува: овој режим е мртов“, рече тој.

Откако избија од нивната територијална енклава во северозападниот дел на земјата пред повеќе од една недела, бунтовниците напредуваа со огромна брзина, преземајќи ја контролата врз вториот по големина град во земјата Алепо пред да го заземат стратешкиот град Хама вчера. Шокантната офанзива им зададе силен удар на Асад и неговите поддржувачи во Иран и Русија и повторно разгоре граѓанска војна која во голема мера беше во мирување со години.

Stunning images are emerging from Hama, as reports confirm the release of thousands of prisoners from Assad's dungeons. Many were presumed dead, their survival unimaginable, yet now against all odds, they're free.

Сириските опозициски сили се децентрализирани и составени од различни идеологии, иако ги обединува заедничката цел за соборување на режимот на Асад. Но, корените на ХТС и Ал Џолани во екстремистичките исламистички движења фрлаат сенка врз неговите амбиции.

И покрај напорите на Ал Џолани да ја оддалечи својата нова група од Ал Каеда, Соединетите Држави ја означија ХТС како странска терористичка организација во 2018 година и нудат награда од 10 милиони долари за неговото апсење.

Порано оперираше од сенка. Сега се обидува да остави впечаток на модерен политичар

За некој кој некогаш оперираше од сенка, Ал-Џолани зрачеше самодоверба и се обиде да даде воздух на модерност во интервјуто за CNN, кое се одржа сред бел ден и со минимална безбедност. Додека Си-Ен-Ен го интервјуираше Ал Џолани, се појави вест дека силите под негова команда го зазеле градот Хама.

На територијата на Сирија, контролирана од бунтовниците, тој се однесува помалку како личност барана од Америка за тероризам, а повеќе како политичар. Откако силите лојални на него ја презедоа контролата над Алепо, тој јавно се појави во античкото јадро на градот.

Ал Џолани вели дека поминал низ епизоди на трансформација низ годините. „Личност во своите дваесетти ќе има поинаква личност од некој во триесеттите или четириесеттите години, и секако од некој во своите педесетти. Тоа е човечката природа“, вели тој.

Тој започна како млад борец за Ал Каеда против САД во Ирак. Враќајќи се во својата татковина за време на сириската граѓанска војна, тој го предводеше огранокот на терористичката група во Сирија кога се викаше Џабхат ал Нусра. Тој ги прекина врските со Ал Каеда и неговата организација еволуираше во Хајат Тахрир ал-Шам на почетокот на 2017 година, исто така позната како Организација за ослободување на Левант.

САД, Турција, Обединетите нации и неколку други западни земји сè уште ја сметаат ХТС за странска терористичка организација, и покрај обидите на групата да се дистанцира од своите корени.

Поместување од тврдокорната реторика

Интервјуто на Ал Џолани за Си-Ен-Ен во четвртокот беше отстапување од тврдокорната реторика што ја користеше за време на неговото прво телевизиско интервју во 2013 година, кога беше интервјуиран од Ал Џезира. Неговото лице тогаш беше скриено во сенките. Тогаш неговите изјави беа насочени кон натамошен развој на огранокот на Ал Каеда во Сирија.

Во четвртокот, Ал Џолани претстави поинаква визија за земјата разурната од војна. Во обид да се „ребрендира“, тој за прв пат јавно го употреби своето вистинско име – Ахмед ал Шара – наместо nom de guerre по која е надалеку познат.

Додека бунтовничката коалиција брзо ја проширува територијата под нејзина контрола, Ал-Џолани инсистира дека цивилите немаат од што да се плашат во областите во Сирија кои се под контрола на бунтовниците. „Луѓето кои се плашат од исламското владеење или виделе дека е погрешно спроведено или не го разбираат правилно“, тврди тој.

Тие ги уверуваат христијаните и другите верски малцинства: „Никој нема право да ги елиминира“

ХТС вели дека работи на смирување на цивилите и групите кои претрпеле прогон од екстремистички и џихадистички групи во децениската граѓанска војна во Сирија. Тие, исто така, тврдат дека се потрудиле јавно да им кажат на христијаните и на другите верски и етнички малцинства дека ќе живеат безбедно под нивна власт.

„Имаше одредени прекршувања на правата на малцинствата за време на периодот на хаос, но ние ги решивме тие прашања“, рече Ал Џолани на прашањето за загриженоста за нивната безбедност. „Никој нема право да збрише друга група. Овие луѓе коегзистираат во овој регион стотици години и никој нема право да ги елиминира“, рече тој.

Групите за човекови права и локалните набљудувачи, сепак, алармираат поради неодамнешниот третман на ХТС кон политичките неистомисленици во Идлиб, велејќи дека групата сурово ги задушувала протестите и ги мачела и малтретирала дисидентите. Ал Џолани изјави за Си-Ен-Ен дека инцидентите на злоупотреба во затворите „не биле направени според наши наредби или инструкции“ и дека ХТС веќе ги санкционирала одговорните.

History on video.#Hama topples its #Assad statue, bringing an end to decades of brutal rule & turning past the 1982 massacre of 10,000s of civilians in the city. One contact there: "We're breathing the sweet air of freedom. It's like paradise."

Отстапување од бруталните тактики на џихадистите

Ал Џолани, исто така, се спротивстави на трајното именување на ХТС како терористи, нарекувајќи ја ознаката „првенствено политичка и, во исто време, неточна“, тврдејќи дека некои екстремни исламистички практики „создадоа поделба“ меѓу ХТС и џихадистичките групи.

Тој тврдеше дека се спротивставува на некои од побруталните тактики на другите џихадистички групи што доведоа до негово прекинување на врските со нив. Тој исто така тврдеше дека никогаш лично не бил вклучен во напади врз цивили.

Кога Си-ен-ен го посети Алепо претходно истиот ден, градот изгледаше мирно и покрај тоа што опозициските сили ненадејно ја презедоа власта минатата недела. Пазарите беа отворени, луѓето одеа по улиците и животот продолжи, дури и по руските бомбардирања убиваа десетици луѓе во областите под контрола на бунтовниците.

Fantastic reporting from @JomanaCNN, inside newly liberated #Aleppo. Laudable that within 24hrs of capturing the city, armed opposition groups called on & facilitated unfettered access by international media. FWIW, that should have happened in #Gaza.

Во Сирија, во моментот, има Иранци, Руси, Американци, Турци…

Режимот на Асад преживува пред се благодарение на неговите странски сојузници – Русија и Иран. Како што растеа антивладините сили по Арапската пролет во 2011 година, корпусот на револуционерната гарда на Иран, како и неговите сојузници Хезболах, помогнаа во борбата против вооружените бунтовнички групи на теренот. На небото, сириската авијација е засилена со руски воени авиони.

Ал Џолани изрази желба странските сили да ја напуштат Сирија. Во моментов во земјата има сили од САД, Турција, Русија и Иран, како и ирански прокси. Мислам дека кога овој режим ќе падне, тоа прашање ќе биде решено и повеќе нема да има потреба странските сили да останат во Сирија.

Режимот на Асад уби стотици илјади луѓе

„Сирија заслужува институционален систем на управување, а не систем во кој еден владетел носи произволни одлуки“, додаде тој. Династијата Асад е на власт 53 години, од 1971 година. За да го одржи своето повеќедецениско владеење, режимот уби стотици илјади луѓе, затвори дисиденти и брутално раселени милиони во земјата и во странство.

„Зборуваме за поголем проект – зборуваме за изградба на Сирија“, продолжи Ал Џолани. „Хајат Тахрир ал-Шам е само еден дел од овој дијалог и тој може да биде прекинат во секое време. Тоа не е цел сама по себе, туку средство за исполнување на задачата: соочување со овој режим“.(Index.hr)