Огромна експлозија уништи дел од мостот што ги поврзува Крим и Русија (Видео)

Цистерна со гориво експлодира рано во саботата на најдолгиот мост во Европа, кој ја поврзува Русија со анектираната територија на Крим, според рускиот државен медиум РИА и снимките на социјалните мрежи.

Сликите од мостот Керч објавени на социјалните мрежи се чини дека покажуваат оти дел од коловозот и железничкиот мост паднале во водите под него. Се гледа како пламенот гори од железничките вагони погоре.

Танкерот се наоѓаше на мостот долг 19 километри – стратешки важен затоа што го поврзува рускиот регион Краснодар со полуостровот Крим, анектиран од Русија.

Мостот се протега на теснецот Керч, кој го поврзува Црното Море со Азовското Море.

Националниот антитерористички комитет (НАК) соопшти дека на мостот на Крим бил разнесен камион, при што се запалиле седум вагони со гориво од возот.

Како резултат на експлозијата, се урнале два распона на автомобилски мост. Властите на анектираниот Крим тврдат дека нема жртви.

Сообраќајот на мостот – и автомобилски и железнички – е запрен. Во Керченскиот теснец се подготвуваат да почне да работи траект.

Шефот на кримскиот парламент, Владимир Константинов, вети дека мостот наскоро ќе биде обновен, бидејќи штетата „не е од сериозна природа“.

Властите на Крим ја обвинија украинската страна за инцидентот. Константинов изјави дека коритото на мостот на Крим е оштетено од „украински вандали“. Украинските власти сѐ уште не ја презеле одговорноста за експлозијата на мостот. Михаил Подољак, советник на шефот на кабинетот на претседателот на Украина, само на Твитер напиша: „Крим, мост, почеток. Сè што е нелегално мора да биде уништено, сè што е украдено мора да се врати во Украина, сè што е руска окупација мора да биде протерано“.

Во интервју во август, висок командант на украинската војска рече дека мостот Керч е легитимна цел.

„Ова е неопходна мерка за да им се одземе (Русија) можноста да обезбеди резерви и да ги зајакне своите трупи од руска територија“, рече генералот Дмитро Марченко во интервју за РБЦ-Украина.

„Се работи за гаснење на пожарот“, изјави советникот на шефот на руската администрација на окупираниот Крим, Олег Крјунчков во објава на Телеграм, додавајќи дека „поморските сводови на мостот не се оштетени“.

❗️The #Crimean bridge is partially destroyed. pic.twitter.com/WxJCmxSCD0

Мостот Керч може да управува со 40.000 автомобили дневно и да превезува 14 милиони патници и 13 милиони тони товар годишно, објави државната новинска агенција РИА Новости кога мостот беше отворен во 2018 година.

Better footage of the explosion. https://t.co/iulzZ60vLS pic.twitter.com/0cvsxw4be2

— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022