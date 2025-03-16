Објавени се писоците на хоспитализирани во болницата „8 Септември“ и Клиничкиот центар во Скопје

Преку извори од Министерството за здравсто, Канал 5 дојде до списоците со хоспитализирани во ГОБ „8 Септември“ и Клиничкиот центар во Скопје.

Список од „8 Септеври“: Михаил Јованов Благој Миладинов Филип Стојанов Методи Цоневски Кирил Ѓорѓиев Никола Стојков Ива Кузмановска Климент Лазаров Драган Давитковски Тоше Беличев Стефанија Златанова Драган Митев Благој Манев Благој Ефремов Љупчо Тасевски Александар Апостоловски Иван Стојменов Список од Клинички центар: ДЕТСКА ИНТЕНЗИВНА 1.Анастасија Илиева 2.Санела Давиткова 3.Драган Петров 4.Марија Коцева КАРИЛ 1.Стојанче Стефанов 2.Филип Арсов 3.Надалина Грозданова 4.Мартин Ѓорѓиев 5.Петар Панов 7.Јана Минова 8.Неда Малешевска ПЛАСТИКА 1.Христијан Арсов 2.Дарко Златев 3.Филип Стојанов 4.Александар Ѕибов 5.Мирче Петрушевски 6.Александра Максимова 7.Александра Димовска 8.Антонија Митрева 9.Горан Тонев 10.Драган Сенев 11.Надица Данилова 12.Петар Панов 13. Тамара Соколова 14.Трајче Петров 15.Јован Захариев 16.Драган Стојанов 17.Владимир Блажев 18.Никола Ангелов НЕВРОХИРУРГИЈА 1.Дарко Стојанов 2.Маја Божинова ОРТОПЕДИЈА 1.Дарко Стоилов