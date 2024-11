Нов напад врз Киев, делови од руски дронови паднаа врз детска клиника

Делови од соборените руски беспилотни летала доцна синоќа погодија згради во два киевски квартови, при што е повредено едно лице, објави Ројтерс, повикувајќи се на локални власти.

Слики од урнатини расфрлани внатре и надвор од педијатриската клиника во градскиот кварт Днипровски, на источниот брег на реката Днепро, беа објавени на апликацијата за пораки Телеграм.

Breaking News

Russian drone strike and damaged a clinic in the Dniprovskyi district of #Kyiv. There is also damage to neighboring buildings.#Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar️️ pic.twitter.com/gDegIFyfSf

— World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) November 28, 2024