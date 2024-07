„Њујорк тајмс“ ја објави листата на 100-те најдобри романи на 21. век: Прв е „Мојот брилијантен пријател“ на Елена Феранте

Весникот „Њујорк тајмс“ го заврши својот голем специјален проект за главните книги објавени во светот од 1 јануари 2000 година. За да го направат ова, новинарите побараа од повеќе од 500 писатели, публицисти, поети, литературни критичари, преведувачи и други експерти да изберат највредните, според нивното мислење, романи напишани во првата четвртина на 21 век. Во изборот учествуваа книжевни експерти и аматери – Стивен Кинг, Џон Ирвинг, Ник Хорнби, Карл Ове Кнаусгард, Гери Штејнгарт, Сара Џесика Паркер и други.

На прво место е романот на италијанската писателка Елена Феранте, „Мојот брилијантен пријател“ (2012), за животите на две пријателки, Елена и Лила, од сиромашна област на Неапол во 1950-тите. Раскажувајќи за нивното растење на улиците на Неапол, нивните разделби и обединувања, Феранте во книгата отслика како настаните од 20. век – од последиците од фашистичката ера и подемот на мафијата до подемот на комунистичкото движење – го сменија градот. „Мојот брилијантен пријател“ е првата од четирите книги на писателката за Елена, Лила и нивниот роден град.

На листата на NYT се најдоа уште два романи на Феранте. На 80-то место е „Приказната за изгубеното дете“ (2015). Тоа е последниот дел од четиритомната серија за Неапол. Во него, Елена, која се преселила во Фиренца и станала позната писателка, се враќа во Неапол, каде Лила, успешна бизнисменка, сѐ повеќе се впушта во мафијашкиот свет кој отсекогаш го мразела.

На 92. место е романот „Денови на самотија“ (2005). Според заплетот, главниот лик на книгата, Олга, е напуштен од нејзиниот сопруг по долги години брак – со две деца и куче. Раскинувањето го доживува исклучително тешко и за малку ќе полуди, но успева да најде сила да продолжи да живее.

Второто место на листата ѝ припадна на книгата на американската писателка Изабел Вилкерсон, „Топлината на другите сонца“ (2010), која ја доби Пулицеровата награда (Вилкерсон стана првата Афроамериканка што ја доби оваа награда). „Топлината на другите сонца“ е историски роман за Големата миграција на црните Американци од јужните држави на север и запад на земјата од 1915 до 1970 година. Вилкерсон го прикажува овој настан преку три лични приказни (сите реални). Нејзината прва хероина, Ајда Меј Гледни, го напушта Мисисипи за Чикаго во 1937 година, постигнува успех на своето ново место и, веќе во старост, гласа за Барак Обама на претседателските избори во 2008 година. Втората хероина, Џорџ Старлинг, патува од Флорида до Харлем во Њујорк во 1945 година, каде што станува активист за граѓански права. Третиот, Роберт Фостер, ја напушта Луизијана во 1953 година и станува личен лекар на музичарот Реј Чарлс.

Трет на листата на NYT е Wolfhall (2009) од Хилари Мантел, британска писателка и првата жена што двапати ја доби Букеровата награда (за Wolfhal и за Enter the Accused во 2012 година). Wolfhal е првиот во трилогијата на Мантел за Томас Кромвел, важна политичка фигура во англиската историја од 16 век. Кромвел бил советник на Хенри VIII, главниот идеолог на реформацијата во земјата, еден од основачите на англиканизмот – и најбогатиот човек во Англија во тоа време.

Еве го целиот список:

100. “Smoke Tree” by Denis Johnson

99. How to Be Two by Ali Smith

98. “Bel Canto” by Ann Patchett

97. “The People We Reaped” by Jesmyn Ward

96. “Freedom of Life, Beautiful Experiments” by Saidiya Hartman

95. “Enter the Accused” by Hilary Mantel

94. “On Beauty” by Zadie Smith

93. Station Eleven by Emily St. John Mandel

92. “Days of Solitude” by Elena Ferrante

91. “The Human Mark” by Philip Roth

90. “The Sympathizer” by Viet Thanh Nguyen

89. “The Return” by Hisham Matar

88. Selected Stories by Lydia Davis

87. “Detransition, Baby” by Torrey Peters

86. “Frederick Douglass”, David Blyth

85. “Pastoralia” by George Saunders

84. “The King of All Maladies” by Siddhartha Mukherjee

83. “When We Stopped Understanding the World” by Benjamin Labatut

82. “Time of Hurricanes” by Fernanda Melchor

81. “Pulphead” by John Jeremiah Sullivan

80. “The Story of the Lost Child” by Elena Ferrante

79. “The Housekeeper’s Handbook” by Lucia Berlin

78. “Septology” by John Foss

77. “An American Marriage” by Tayari Jones

76. “Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow” by Gabriel Zevin

75. “Exit: West”, Mosin Hamid

74. Olive Kitteridge, Elizabeth Strout

73. “Change of Power”, Robert Caro

72. “Second-hand Time”, Svetlana Alexievich

71. “The Copenhagen Trilogy” by Tove Ditlevsen

70. All Aunt Hagar’s Children by Edward Paul Jones

69. The New Jim Crow by Michelle Alexander

68. “Friend” by Sigrid Nunez

67. Far From the Tree, Andrew Solomon

66. “We the Animals” by Justin Torres

65. The Plot Against America by Philip Roth

64. We Could Believe by Rebecca McKie

63. “Veronica” by Mary Gaitskill

62. “10:04”, Ben Lerner

61. “The Copperhead Demon” by Barbara Kingsolver

60. “Heavy” by Kees Lamon

59. “Middlesex” by Jeffrey Eugenides

58. “Stay True” by Hua Hsu

57. “Nickel and Dimed” by Barbara Ehrenreich

56. “The Flamethrowers” by Rachel Kushner

55. The Tower of Darkness by Lawrence Wright

54. “The Tenth of December” by George Saunders

53. “The Runaway” by Alice Munro

52. “Train Dreams” by Denis Johnson

51. “Life After Life” by Kate Atkinson

50. “Trust” by Hernan Diaz

49. “Vegetarian” by Han Gang

48. “Persepolis” by Marjane Satrapi

47. “Mercy” by Toni Morrison

46. ​​The Goldfinch by Donna Tartt

45. The Argonauts, Maggie Nelson

44. “The Fifth Season” by N.K. Jemisin

43. After the War, Tony Judt

42. “A Brief History of Seven Killings” by Marlon James

41. “The Little Things” by Claire Keegan

40. “I for Hawk” by Helen MacDonald

39. “The Last Laugh” by Jennifer Egan

38. “The Wild Detectives” by Roberto Bolaño

37. “Years”, Annie Ernaux

36. Between the World and Me, Ta-Nehisi Coates

35. Fun Home by Alison Bechdel

34. “Citizen” by Claudia Rankin

33. “Save the Bones” by Jesmyn Ward

32. “The Line of Beauty” by Alan Hollinghurst

31. “White Teeth” by Zadie Smith

30. Sing, Ye Restless, Sing by Jesmyn Ward

29. The Last Samurai by Helen DeWitt

28. Cloud Atlas by David Mitchell

27. “Americana” by Chimamanda Ngozi Adichie

26. “Atonement” by Ian McEwan

25. “Accidental Family” by Adrian Nicole LeBlanc

24. “Upper Tier” by Richard Powers

23. “Hate, Friendship, Courtship, Falling in Love, Marriage” by Alice Munro

22. “In the Shadow of Eternal Beauty” by Katherine Boo

21. “Evicted” by Matthew Desmond

20. “Erasure” by Percival Everett

19. Say Nothing by Patrick Radden Keefe

18. Lincoln in the Bardo by George Saunders

17. “The Sellout” by Paul Beatty

16. The Adventures of Kavalier and Clay by Michael Chabon

15. “Pachinko” by Lee Min-jin

14. “Contour” by Rachel Cusk

13. “The Road” by Cormac McCarthy

12. The Year of Magical Thinking by Joan Didion

11. “The Brief Wondrous Life of Oscar Wao” by Junot Diaz

10. Gilead, Marilynne Robinson

9. Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro

8. “Austerlitz” by Winfried Georg Sebald

7. The Underground Railroad by Colson Whitehead

6. “2666”, Roberto Bolaño

5. The Corrections by Jonathan Franzen

4. “The Known World” by Edward Paul Jones

3. “Wolfhall” by Hilary Mantel

2. The Warmth of Other Suns by Isabel Wilkerson

1. “My Brilliant Friend” by Elena Ferrante